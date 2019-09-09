Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T12:58Z
https://ria.ru/20190909/1558485666.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155844/52/1558445287_0:395:2937:2047_1036x0_80_0_0_7350702b8973730091630cbb25677109.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК призвал избирком Петербурга не торопиться с подведением итогов выборов

12:58 09.09.2019
1648
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала горизбирком Санкт-Петербурга не торопиться с подведение итогов голосования на выборах в регионе и внимательно рассмотреть все жалобы.
"Будете подводить итоги с учетом того, что у нас уже там есть определенные жалобы. Не дай Бог, Виктор Александрович, предупреждаю. Ночью мне опять приходилось разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах. Надеюсь, как вы мне обещали, ситуацию вы взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков. Выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда", - сказала Памфилова на подведении итогов выборов в ЦИК, обращаясь к председателю петербургского горизбиркома Виктору Мининеко.
На избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге
01:53Единый день голосования
На выборах в Петербурге удалось пресечь около 70% потенциальных нарушений
Председатель ЦИК добавила, что подводить итоги надо тогда, когда будут разобраны все жалобы. "Если не дай Бог вы сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, пеняйте на себя. Все, разберите все жалобы, мы подключимся, если надо. Мы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности в том, что со всем разобрались, что никакой тени сомнения быть не должно. Я вас лично предупредила, отдельно Санкт-Петербург", - подчеркнула Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли муниципальные выборы и выборы губернатора.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
530011
Обсудить 1
Единый день голосованияЭлла ПамфиловаМоскваСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лента
новостей
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Медведев поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Петербурга
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал итоги выборов губернатора Петербурга
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
17:34Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник
Лента новостейМолния