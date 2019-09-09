ЦИК призвал избирком Петербурга не торопиться с подведением итогов выборов

"Будете подводить итоги с учетом того, что у нас уже там есть определенные жалобы. Не дай Бог, Виктор Александрович, предупреждаю. Ночью мне опять приходилось разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах. Надеюсь, как вы мне обещали, ситуацию вы взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков. Выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда", - сказала Памфилова на подведении итогов выборов в ЦИК, обращаясь к председателю петербургского горизбиркома Виктору Мининеко.

Председатель ЦИК добавила, что подводить итоги надо тогда, когда будут разобраны все жалобы. "Если не дай Бог вы сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, пеняйте на себя. Все, разберите все жалобы, мы подключимся, если надо. Мы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности в том, что со всем разобрались, что никакой тени сомнения быть не должно. Я вас лично предупредила, отдельно Санкт-Петербург", - подчеркнула Памфилова.