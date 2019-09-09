Члены КПРФ и "Яблока" победили в округах, где голосовали Путин и Собянин

Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук

Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кандидат от КПРФ Николай Губенко и член "Яблока" Сергей Митрохин побеждают на выборах депутатов Мосгордумы в тех округах, где голосовали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, следует из данных Мосгоризбиркома.

Российский лидер на прошедших в воскресенье выборах в Мосгордуму проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук (номер 2151). Глава российского государства традиционно голосует именно на этом избирательном участке. Он относится к 37-му округу (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского). В этом округе с большим отрывом в лидеры вырвался кандидат от КПРФ Губенко, набравший 58,29% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Мэр Москвы приезжал голосовать в школу на улице Николаева в Пресненском районе, который относится к 43-му избирательному округу. Там победу одержал член "Яблока" Митрохин, получивший по итогам обработки всех протоколов 44,70% голосов.

Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три.