Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T14:15Z
https://ria.ru/20190909/1558485135.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/72/1558447296_0:125:2145:1332_1036x0_80_0_0_7d16839755dff4e6143b068162df92a7.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова оценила работу МГИК и окружных комиссий в ходе кампании

12:50 09.09.2019 (обновлено: 14:15 09.09.2019)
119
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Определенные претензии к работе окружных комиссий и Мосгоризбиркома в ходе избирательной кампании есть, ЦИК будет разбираться, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается до дня голосования, определенные претензии есть и к некоторым окружным комиссиям, и к Мосгоризбиркому. Я это уже говорила неоднократно, будем тщательно (разбираться - ред.). Сейчас у нас идет серьезная аналитическая работа, она несколько была замедлена с учетом того, что у нас такая масштабная кампания, определенные выводы будут сделаны", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что ситуацию надо рассматривать объективно.
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. По итогам обработки 100% бюллетеней, самовыдвиженцы заняли 26 мандатов, КПРФ - 13, а "Справедливая Россия" и "Яблоко" по три.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
020000
Обсудить 0
Единый день голосованияЦИКЭлла ПамфиловаКПРФГосдума РФМосковская городская думаРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил об улучшении позиций ЕР во многих регионах
РИА
Новости
Предварительные итоги единого дня голосования
Памфилова призвала не спешить рапортовать об итогах выборов
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова назвала отличительную черту избирательной кампании этого года
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Избранные в Мосгордуму депутаты примут присягу 12 сентября
Лента
новостей
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова о вбросах бюллетеней на выборах: или мозгов нет, или совести
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Семнадцать депутатов прошлого созыва переизбрались в Мосгордуму
Эмблема партии Единая Россия
В Приангарье ЕР получила большинство в 19 из 21 муниципальной думы
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
Все кандидаты после выборов сделают выводы, заявил Песков
Избиратель в единый день голосования
В Кремле считают, что выборы прошли в рабочей атмосфере
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В КПРФ заявили, что не признают итоги выборов в парламент Тувы
Работа информационного центра ЦИК РФ
ЕР побеждает на выборах в госсобрание Республики Алтай с 34,18% голосов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Кремль не комментирует приговоры после беспорядков
Папка с символикой партии Единая Россия
Для "Единой России" избирательная кампания была успешной, заявил Песков
Единый день голосования в регионах России. Ставропольский край
Явка на выборах губернатора Ставрополья на 15.00 составила 41,57%
Бюллетень на избирательном участке
Определились победители губернаторских выборов в тринадцати регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
Лента новостейМолния