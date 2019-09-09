Памфилова оценила работу МГИК и окружных комиссий в ходе кампании

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Определенные претензии к работе окружных комиссий и Мосгоризбиркома в ходе избирательной кампании есть, ЦИК будет разбираться, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается до дня голосования, определенные претензии есть и к некоторым окружным комиссиям, и к Мосгоризбиркому. Я это уже говорила неоднократно, будем тщательно (разбираться - ред.). Сейчас у нас идет серьезная аналитическая работа, она несколько была замедлена с учетом того, что у нас такая масштабная кампания, определенные выводы будут сделаны", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что ситуацию надо рассматривать объективно.
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. По итогам обработки 100% бюллетеней, самовыдвиженцы заняли 26 мандатов, КПРФ - 13, а "Справедливая Россия" и "Яблоко" по три.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России