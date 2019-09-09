Памфилова оценила работу МГИК и окружных комиссий в ходе кампании

"Что касается до дня голосования, определенные претензии есть и к некоторым окружным комиссиям, и к Мосгоризбиркому. Я это уже говорила неоднократно, будем тщательно (разбираться - ред.). Сейчас у нас идет серьезная аналитическая работа, она несколько была замедлена с учетом того, что у нас такая масштабная кампания, определенные выводы будут сделаны", - сказала Памфилова журналистам.