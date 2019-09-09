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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Самым молодым и самым возрастным депутатами МГД стали представители КПРФ

11:55 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская городская дума
Московская городская дума
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Московская городская дума. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Представитель КПРФ 21-летний Виктор Максимов стал самым молодым депутатом Мосгордумы нового седьмого созыва, а его однопартиец 78-летний Николай Губенко - самым возрастным, следует из данных Мосгоризбиркома.
Выборы в Мосгордуму прошли в минувшее воскресенье. Как ранее заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после обработки 100% протоколов, у КПРФ 13 мест, "Яблоко" и "Справедливая Россия" получают по три места.
Согласно данным избиркома, Николай Губенко, который заседал и в предыдущем созыве столичного парламента, в своем округе набрал 58,29% голосов избирателей, опередив представителей ЛДПР и СР.
Максимов в своем округе получил 45,87% голосов, оставив позади трех других кандидатов.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновКПРФМосковская городская думаНиколай ГубенкоМоскваПолитика
Популярные комментарии
Либерасты сделали своё грязное дело. Явка минимальная, пришли знакомые и родственники выдвиженцев. А потом будем кричать на каждом углу, что плохо живём. Вот вам результат вашей неявки на выборы, теперь не плачьте.
9 сентября, 13:17
Александр Морозов
600005
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