Самым молодым и самым возрастным депутатами МГД стали представители КПРФ

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Представитель КПРФ 21-летний Виктор Максимов стал самым молодым депутатом Мосгордумы нового седьмого созыва, а его однопартиец 78-летний Николай Губенко - самым возрастным, следует из данных Мосгоризбиркома.

Выборы в Мосгордуму прошли в минувшее воскресенье. Как ранее заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после обработки 100% протоколов, у КПРФ 13 мест, "Яблоко" и "Справедливая Россия" получают по три места.