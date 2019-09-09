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РИА Новости
Единый день голосования

Горизбирком Новосибирска признал Локтя победителем на выборах мэра

11:23 09.09.2019 (обновлено: 11:37 09.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАнатолий Локоть
Анатолий Локоть
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Анатолий Локоть. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Горизбирком Новосибирска в понедельник на специальном заседании признал прошедшие 8 сентября выборы мэра города состоявшимися и признал победителем действующего главу, коммуниста Анатолия Локтя, сообщила журналистам глава комиссии Тамара Краткая.
Как сообщалось ранее, Локоть по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий выиграл очередные выборы градоначальника с 50,25% голосов при явке в 20,68%. Ближайший его преследователь, оппозиционер Сергей Бойко (самовыдвижение) набрал 18,56% голосов. Евгений Лебедев из ЛДПР – 9,35%, Наталья Пинус (Российский общенародный союз) - 8,28%, Данияр Сафиуллин ("Родина") - 7,32%.
"В 14.00 (10.00 мск) состоялось заседание городской избирательной комиссии... Выборы признаны состоявшимися и действительными. На выборах мэра Новосибирска победил Локоть Анатолий Евгеньевич, за которого проголосовали 123 378 избирателей", - сказала Краткая. Десять кандидатов набрали менее 1% голосов избирателей.
Анатолий Локоть
29 августа, 08:48РИА Новости
Суд в Новосибирске не стал снимать действующего мэра с выборов
Летом 2018 года коммунист Локоть и представляющий "Единую Россию" врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заключили соглашение, согласно которому Локоть отказался участвовать в досрочных выборах главы региона, а Травников пообещал сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и поддержать Локтя на выборах в 2019 году. В итоге Травников осенью 2018 года выиграл выборы главы региона со значительным отрывом. Представители ЕР на нынешних выборах мэра не выдвинули кандидата.
В бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Принять участие в выборах мэра Новосибирска могли более 1,2 миллиона человек. На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей составила 32,59%. Локоть - тогда кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы - победил с 43,75% голосов. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра Владимир Знатков от ЕР получил 39,57%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Вчера, 13:45РИА Новости
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