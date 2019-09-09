Горизбирком Новосибирска признал Локтя победителем на выборах мэра

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Горизбирком Новосибирска в понедельник на специальном заседании признал прошедшие 8 сентября выборы мэра города состоявшимися и признал победителем действующего главу, коммуниста Анатолия Локтя, сообщила журналистам глава комиссии Тамара Краткая.

Как сообщалось ранее, Локоть по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий выиграл очередные выборы градоначальника с 50,25% голосов при явке в 20,68%. Ближайший его преследователь, оппозиционер Сергей Бойко (самовыдвижение) набрал 18,56% голосов. Евгений Лебедев из ЛДПР – 9,35%, Наталья Пинус (Российский общенародный союз) - 8,28%, Данияр Сафиуллин ("Родина") - 7,32%.

"В 14.00 (10.00 мск) состоялось заседание городской избирательной комиссии... Выборы признаны состоявшимися и действительными. На выборах мэра Новосибирска победил Локоть Анатолий Евгеньевич, за которого проголосовали 123 378 избирателей", - сказала Краткая. Десять кандидатов набрали менее 1% голосов избирателей.

Летом 2018 года коммунист Локоть и представляющий "Единую Россию" врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заключили соглашение, согласно которому Локоть отказался участвовать в досрочных выборах главы региона, а Травников пообещал сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и поддержать Локтя на выборах в 2019 году. В итоге Травников осенью 2018 года выиграл выборы главы региона со значительным отрывом. Представители ЕР на нынешних выборах мэра не выдвинули кандидата.