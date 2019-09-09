Выборы в Мосгордуму прошли без нарушений, заявил глава МГИК

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в Мосгордуму седьмого созыва прошли без нарушений, сообщения о двух нарушениях не подтвердились, жалоб от комиссий и наблюдателей не поступало, сообщил журналистам в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Нарушений никаких нет, было два сигнала, которые мы рассматривали, и члены нашей комиссии выезжали... Проверили, факты не подтвердились, все нормально. Подведение итогов: ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от комиссий не поступало",- сказал Горбунов.

Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.