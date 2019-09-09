Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T10:56Z
https://ria.ru/20190909/1558478080.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155708/08/1557080873_0:484:2780:2048_1036x0_80_0_0_a22235039cf8e32e2eac1de7068bba69.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму прошли без нарушений, заявил глава МГИК

10:56 09.09.2019
923
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов на заседании Московской городской избирательной комиссии.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов на заседании Московской городской избирательной комиссии.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в Мосгордуму седьмого созыва прошли без нарушений, сообщения о двух нарушениях не подтвердились, жалоб от комиссий и наблюдателей не поступало, сообщил журналистам в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Нарушений никаких нет, было два сигнала, которые мы рассматривали, и члены нашей комиссии выезжали... Проверили, факты не подтвердились, все нормально. Подведение итогов: ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от комиссий не поступало",- сказал Горбунов.
По его словам, система избирательных комиссий свою функцию выполнила на 100%, а результаты выборов пусть оценивают политологи.
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. По итогам обработки 100% бюллетеней, самовыдвиженцы заняли 26 мандатов, КПРФ - 13, а "Справедливая Россия" и "Яблоко" по три.
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
10:27Выборы в Мосгордуму
Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
300044
Обсудить 1
Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновКПРФГосдума РФМосковская городская думаМоскваРоссия
Рекомендуем
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
РИА
Новости
Секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Работа информационного центра ЦИК РФ
Володин заявил, что выборы в России прошли в соответствии с нормами закона
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Лента
новостей
Комплекс обработки избирательных бюллетеней
Ручной пересчет голосов в одном из округов Москвы подтвердил данные КОИБов
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Семнадцать депутатов прошлого созыва переизбрались в Мосгордуму
Московская городская дума
Самым молодым и самым возрастным депутатами МГД стали представители КПРФ
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Члены КПРФ и "Яблока" победили в округах, где голосовали Путин и Собянин
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Избиратели на избирательном участке
Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
LIVE: Брифинг Мосизбиркома по прошедшим выборам
Брифинг Мосизбиркома по итогам выборов в Мосгордуму. Прямая трансляция
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
Лента новостейМолния