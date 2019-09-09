Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября

"Хочу поблагодарить наших жителей за доверие. Это доверие не только мне. Это доверие всем нам, нашей большой управленческой команде. Мы вместе работали эти месяцы и будем работать ещё. Поэтому собираемся и начинаем работу в том же режиме, в той же или даже большей интенсивности",- цитирует Хабирова пресс-служба руководителя Башкирии.