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РИА Новости
Единый день голосования

Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября

09:57 09.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 9 сен - РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, лидирующий на выборах руководителя региона, заявил, что озвучит стратегию развития республики после официального вступления в должность 19 сентября.
В единый день голосования 8 сентября в Башкирии прошли выборы главы региона, лидирует Радий Хабиров, набравший по итогам обработки 100% протоколов 82,02% голосов.
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"Хочу поблагодарить наших жителей за доверие. Это доверие не только мне. Это доверие всем нам, нашей большой управленческой команде. Мы вместе работали эти месяцы и будем работать ещё. Поэтому собираемся и начинаем работу в том же режиме, в той же или даже большей интенсивности",- цитирует Хабирова пресс-служба руководителя Башкирии.
В сообщении властей отмечается, что сейчас готовится документ, который определит стратегию развития Башкирии до 2024 года, основанный на майском указе президента России Владимира Путина и национальных проектах.
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"Это документ, на который мы будем ориентироваться в нашей деятельности. В нём, в частности, будут содержаться поручения правительству и главам муниципалитетов",- говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что "огласить поручения и стратегию развития руководитель региона намерен 19 сентября после вступления в должность главы Башкортостана".
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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