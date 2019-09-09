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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов

09:47 09.09.2019 (обновлено: 09:48 09.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,54% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 97,63% протоколов.
Самовыдвиженец Беглов набирает 64,54% голосов, Надежда Тихонова (СР) - 16,86%, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 15,94%.
По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 18.00 мск составила 23,69%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияЦИК РФАлександр БегловМоскваРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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