Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,54% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 97,63% протоколов.
Самовыдвиженец Беглов набирает 64,54% голосов, Надежда Тихонова (СР) - 16,86%, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 15,94%.
По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 18.00 мск составила 23,69%.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России