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РИА Новости
Единый день голосования

Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник

09:17 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Сахалинской области на заседании во вторник утвердит итоги голосования на цифровых участковых избирательных участках в Москве, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов, указав, что после этого станут подсчитаны все 100% бюллетеней.
По предварительным результатам, временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко набрал наибольшее количество голосов избирателей на выборах главы региона - 56,15%, представитель КПРФ Алексей Корниенко набрал 24,21%, у руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флеера – 7,64%, у Дмитрия Зенкина от "Коммунистов России" - 5,91% и у Дмитрия Кочергина, представляющего "Коммунистическую партию социальной справедливости" - 2,25%. Из 376 тысяч 777 избирателей Сахалина и Курил участие в выборах приняли 140 тысяч 787 человек. Явка составила 37,37%.
"Во вторник мы утвердим итоги голосования на цифровых участковых избирательных комиссиях в Москве. После этого можно будет сказать, что обработаны все 100% бюллетеней, заполненных сахалинцами и курильчанами на голосовании по досрочным выборам губернатора области 2019 года", - отметил собеседник агентства.
По словам зампреда избиркома, решение об итоговом подсчете будет принято в среду, когда в комиссию поступят протоколы о подсчете голосов из всех территориальных избирательных комиссий.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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