Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Сахалинской области на заседании во вторник утвердит итоги голосования на цифровых участковых избирательных участках в Москве, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов, указав, что после этого станут подсчитаны все 100% бюллетеней.

По предварительным результатам, временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко набрал наибольшее количество голосов избирателей на выборах главы региона - 56,15%, представитель КПРФ Алексей Корниенко набрал 24,21%, у руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флеера – 7,64%, у Дмитрия Зенкина от "Коммунистов России" - 5,91% и у Дмитрия Кочергина, представляющего "Коммунистическую партию социальной справедливости" - 2,25%. Из 376 тысяч 777 избирателей Сахалина и Курил участие в выборах приняли 140 тысяч 787 человек. Явка составила 37,37%.

"Во вторник мы утвердим итоги голосования на цифровых участковых избирательных комиссиях в Москве. После этого можно будет сказать, что обработаны все 100% бюллетеней, заполненных сахалинцами и курильчанами на голосовании по досрочным выборам губернатора области 2019 года", - отметил собеседник агентства.