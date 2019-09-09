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РИА Новости

Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках

08:35 09.09.2019 (обновлено: 17:21 09.09.2019)
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© Depositphotos / drizzutiШоколадные шарики с молоком
Шоколадные шарики с молоком
© Depositphotos / drizzuti
Шоколадные шарики с молоком. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Роскачество завершило исследование сухих завтраков и впервые обнаружило в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.
Его нашли в шариках "Дансония" (0,0165 мг/кг), "О’Кей" (0,0144 мг/кг), Nesquik (0,0098 мг/кг), "Лента" (0,0075 мг/кг), "ВкусВилл" (0,0073 мг/кг).
В сообщении ведомства говорится, что охратоксин А негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания.
Всего в рамках исследования 18 самых популярных брендов шоколадных шариков проверили по 222 показателям качества и безопасности.
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Отмечается, что один российский и один немецкий продукты соответствовали и опережающим положениям стандарта Роскачества.
Во всех исследуемых марках эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, стафилококков и БГКП (бактерий группы кишечной палочки).
Также в шоколадных шариках не нашли искусственных консервантов и красителей.
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