В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскачество провело исследование готовых сухих завтраков с целью выяснить, действительно ли полезен продукт, позиционируемый как быстрый и полезный завтрак, в том числе для детей, говорится в сообщении организации.

"Проверку по 50-ти показателям прошли 14 наиболее популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков. Программа испытаний включила в себя проверку продукции на содержание посторонних примесей, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки (БГКП), калия, кальция и витаминов, массовую долю клетчатки, цвет, вкус и запах", - сообщается в пресс-релизе. Полное исследование с рейтингом товаров будет опубликовано в октябре.

Одним из параметров, на который эксперты обратили особое внимание, стала массовая доля сахарозы. Данный параметр позволяет сделать вывод о пользе готового завтра и его полноценности, в том числе и для детей.

"В ходе технологической переработки углеводы, содержащиеся в сухих завтраках, переходят в категорию "быстрых", поэтому после такого приема пищи ребенок проголодается уже через час. Более того, систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Не стоит забывать, что калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляют порядка 380 килокалорий на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока", – отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Согласно результатам исследования, более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахарозы вдвое превышала суточную норму сахара: при рекомендуемой норме в 22 грамма эксперты зафиксировали содержание сахара более 40 граммов.