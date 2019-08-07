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РИА Новости

В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков

08:50, 7 августа 2019
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© Depositphotos / drizzutiШоколадные шарики с молоком
Шоколадные шарики с молоком
© Depositphotos / drizzuti
Шоколадные шарики с молоком. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскачество провело исследование готовых сухих завтраков с целью выяснить, действительно ли полезен продукт, позиционируемый как быстрый и полезный завтрак, в том числе для детей, говорится в сообщении организации.
"Проверку по 50-ти показателям прошли 14 наиболее популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков. Программа испытаний включила в себя проверку продукции на содержание посторонних примесей, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки (БГКП), калия, кальция и витаминов, массовую долю клетчатки, цвет, вкус и запах", - сообщается в пресс-релизе. Полное исследование с рейтингом товаров будет опубликовано в октябре.
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Одним из параметров, на который эксперты обратили особое внимание, стала массовая доля сахарозы. Данный параметр позволяет сделать вывод о пользе готового завтра и его полноценности, в том числе и для детей.
"В ходе технологической переработки углеводы, содержащиеся в сухих завтраках, переходят в категорию "быстрых", поэтому после такого приема пищи ребенок проголодается уже через час. Более того, систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Не стоит забывать, что калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляют порядка 380 килокалорий на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока", – отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
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Согласно результатам исследования, более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахарозы вдвое превышала суточную норму сахара: при рекомендуемой норме в 22 грамма эксперты зафиксировали содержание сахара более 40 граммов.
Результаты подобных исследований были опубликованы национальными институтами качества Германии и Франции, озабоченными большим количеством сахара в продукции, ежедневно потребляемой детьми в Европе, отмечается в сообщении.
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09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика, сообщил источник
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
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