В Петербурге Беглов набирает 64,58% после обработки 95% протоколов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,58% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 95% протоколов.
У Надежды Тихоновой от "Справедливой России" - 16,87%, Михаила Амосова ("Гражданская платформа") - 15,9% голосов избирателей.
По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка избирателей на прошедших в воскресенье выборах губернатора города на 18.00 мск составила 23,69%.
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