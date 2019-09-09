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РИА Новости
Единый день голосования

В Петербурге Беглов набирает 64,58% после обработки 95% протоколов

08:31 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Единый день голосования в регионах России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,58% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 95% протоколов.
У Надежды Тихоновой от "Справедливой России" - 16,87%, Михаила Амосова ("Гражданская платформа") - 15,9% голосов избирателей.
По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка избирателей на прошедших в воскресенье выборах губернатора города на 18.00 мск составила 23,69%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияЦИК РФАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
Популярные комментарии
Это не новость. Я знал об этом ещё за месяц до выборов.
9 сентября, 08:59
Иван Матыльков
2731512
кто бы сомневался....
9 сентября, 09:11
Б Борис Балай
2510601
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