В Чите ЕР получила 19 мест из 30 в городской думе

ЧИТА, 9 сен – РИА Новости. Представители "Единой России" получили 19 из 30 мест в городской думе Читы, сообщила председатель городского избиркома Елена Часовитина.
Выборы в городскую думу столицы Забайкалья прошли в единый день голосования 8 сентября.
"Избиралось 30 депутатов. В числе победителей 19 представителей партии "Единая Россия", по два представителя от политических партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" и пять самовыдвиженцев тоже оказались в числе победителей", - сказала Часовитина.
Она отметила, что почти половина избранных депутатов работали в думе предыдущего созыва.
"Тринадцать человек избраны депутатами думы вновь. Все представители парламентских партий будут представлены в думе. Представители "Партии роста", которые шли на выборы – их было два кандидата – не смогли выиграть на своих округах, поэтому их нет в числе тех, кто будет работать в качестве депутатов думы", - добавила председатель городского избиркома.
В Забайкалье проходили досрочные выборы губернатора Забайкальского края, дополнительные выборов депутатов Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 20 (Нерчинскому) и 122 кампании в органах местного самоуправления.
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