В Чите ЕР получила 19 мест из 30 в городской думе

"Избиралось 30 депутатов. В числе победителей 19 представителей партии "Единая Россия", по два представителя от политических партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" и пять самовыдвиженцев тоже оказались в числе победителей", - сказала Часовитина.

"Тринадцать человек избраны депутатами думы вновь. Все представители парламентских партий будут представлены в думе. Представители "Партии роста", которые шли на выборы – их было два кандидата – не смогли выиграть на своих округах, поэтому их нет в числе тех, кто будет работать в качестве депутатов думы", - добавила председатель городского избиркома.