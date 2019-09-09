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РИА Новости
Единый день голосования

В Чите ЕР получила 19 мест из 30 в городской думе

08:12 09.09.2019 (обновлено: 08:23 09.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Чита
Единый день голосования в регионах России. Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России. Чита
ЧИТА, 9 сен – РИА Новости. Представители "Единой России" получили 19 из 30 мест в городской думе Читы, сообщила председатель городского избиркома Елена Часовитина.
Выборы в городскую думу столицы Забайкалья прошли в единый день голосования 8 сентября.
"Избиралось 30 депутатов. В числе победителей 19 представителей партии "Единая Россия", по два представителя от политических партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" и пять самовыдвиженцев тоже оказались в числе победителей", - сказала Часовитина.
Она отметила, что почти половина избранных депутатов работали в думе предыдущего созыва.
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"Тринадцать человек избраны депутатами думы вновь. Все представители парламентских партий будут представлены в думе. Представители "Партии роста", которые шли на выборы – их было два кандидата – не смогли выиграть на своих округах, поэтому их нет в числе тех, кто будет работать в качестве депутатов думы", - добавила председатель городского избиркома.
В Забайкалье проходили досрочные выборы губернатора Забайкальского края, дополнительные выборов депутатов Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 20 (Нерчинскому) и 122 кампании в органах местного самоуправления.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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