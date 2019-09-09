На выборах главы Астраханской области побеждает Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 9 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин набирает 75,64% голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов, следует из данных на информационном табло в облизбиркоме.

"Обработано протоколов УИК 100%. Игорь Бабушкин - 75,64% (голосов избирателей)", - написано на табло. Николай Арефьев получает 11,81%, Тимофей Щербаков - 5,12%, Сергей Сычев - 4,82%.

Выборы главы региона состоялись в единый для России день голосования, 8 сентября.