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РИА Новости
Единый день голосования

Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии

03:20 09.09.2019
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© Фото : пресс-служба главы Республики БашкортостанВременно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров
© Фото : пресс-служба главы Республики Башкортостан
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
Хабиров ("Единая Россия") набирает 81,87% голосов, Юнир Кутлугужин (КПРФ) - 6,85%, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,71%.
На должность главы Башкирии также претендуют Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России" и Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРадий ХабировРеспублика БашкортостанЛДПРКПРФЯблокоПолитика
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