Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.

На должность главы Башкирии также претендуют Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России" и Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.