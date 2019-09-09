"Единая Россия" на выборах тульской облдумы набирает 53,36%

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 53,36% голосов на выборах депутатов тульской областной думы после подсчета 65,46% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 65,46% протоколов, ЕР набирает 53,36%, ЛДПР - 9,91%, "Справедливая Россия" - 5,80%, "Коммунисты России" - 5,64%, Партия пенсионеров - 5,30%, "Яблоко" - 1,65%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.