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РИА Новости
Единый день голосования

Старовойт набирает 81% на выборах главы Курской области

01:00 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВрио губернатора Курской области Роман Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона с 81,19% голосов после обработки 83% протоколов, сообщила РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.
По данным облизбиркома, обработано 83% протоколов.
"Старовойт Роман Владимирович ("Единая Россия") набирает 81,19%, Фирсов Владимир Владимирович (КПРФ) - 5,48%, Федоров Владимир Валерьевич (ЛДПР) - 5,32%", - сказала собеседница агентства.
Татьяна Черникова от Российской экологической партии "Зеленые" набрала 3,28%, а Николай Карцев ("Справедливая Россия") - 3,17%.
Явка, по данным после обработки 83% бюллетеней, составила 41,31%, отметила представитель избиркома.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРоман СтаровойтЛДПРКПРФКурская областьРоссияПолитика
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