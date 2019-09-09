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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Пятнадцать депутатов, предварительно, переизбрались в следующий созыв МГД

00:53 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пятнадцать депутатов переизбрались в следующий созыв Мосгордумы, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.
Так, по последним данным, в Мосгордуме остаются депутаты: Надежда Перфилова, Лариса Картавцева, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Кирилл Щитов.
Также, по предварительным данным, свои кресла сохранили спикер МГД Алексей Шапошников, его заместители - Андрей Метельский и Николай Губенко.
Кроме того, согласно первым данным избиркома, в думе остаются: представители партии КПРФ Николай Зубрилин и Леонид Зюганов. Также в седьмой созыв предварительно попадают депутаты - Степан Орлов, Людмила Гусева, Александр Семенников, Татьяна Батюшков и Евгений Герасимов.
Всего в состав Мосгордумы входят 45 депутатов.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомАлексей ШапошниковКПРФМосковская городская думаНиколай ГубенкоРоссияПолитика
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