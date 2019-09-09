Пятнадцать депутатов, предварительно, переизбрались в следующий созыв МГД

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пятнадцать депутатов переизбрались в следующий созыв Мосгордумы, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

Так, по последним данным, в Мосгордуме остаются депутаты: Надежда Перфилова, Лариса Картавцева, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Кирилл Щитов.

Также, по предварительным данным, свои кресла сохранили спикер МГД Алексей Шапошников, его заместители - Андрей Метельский и Николай Губенко.

Кроме того, согласно первым данным избиркома, в думе остаются: представители партии КПРФ Николай Зубрилин и Леонид Зюганов. Также в седьмой созыв предварительно попадают депутаты - Степан Орлов, Людмила Гусева, Александр Семенников, Татьяна Батюшков и Евгений Герасимов.