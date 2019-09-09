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РИА Новости

Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью

08:00 09.09.2019 (обновлено: 08:04 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Неожиданно главной проигравшей стороной в состоявшемся одновременном освобождении граждан России и Украины оказались Нидерланды.
Национальные СМИ полны инсайдов. Согласно одному из них, министр иностранных дел Стеф Блок направил письмо в парламент. Из документа следует, что: а) Гаага пыталась предотвратить передачу Киевом Москве Владимира Цемаха, считающегося следствием свидетелем по делу сбитого над Донбассом Boeing; б) удалось только отсрочить освобождение, чтобы голландские следователи могли его допросить; в) правительство Нидерландов "глубоко сожалеет" об освобождении и возмущено "давлением со стороны России", настаивавшей на включение Цемаха в списки.
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По сведениям других источников, Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась теперь к Москве с просьбой (или даже требованием) об экстрадиции Цемаха. Правда, в российском посольстве информацию не подтверждают.
Кроме того, голландцы "не могут игнорировать экстраординарность факта передачи Украиной собственных граждан", включая самого Цемаха, что прямо противоречит конституции страны. А с учетом того, что бывший ополченец в июне был похищен украинскими спецслужбами с территории ДНР, накачан наркотиками и вывезен по поддельным документам, то есть для его захвата были приложены очень серьезные усилия, — ситуация отдает просто абсурдом.
Впрочем, удивительным это может показаться только крайне наивным и недалеким людям, поскольку про сиюминутный подход украинских властей к собственным законам, как и к любым планам и договоренностям, всем остальным понятно давно.
Да, более пяти лет украинские власти бескомпромиссно боролись с "агрессией" Москвы. Деятельность Владимира Зеленского первые месяцы на президентском посту также не сильно выбивалась из данной тенденции. Однако в последнее время со стороны Киева наблюдается явное стремление к началу диалога с Кремлем. Президент Украины ежемесячно звонит Владимиру Путину и всячески демонстрирует готовность к конструктивному взаимодействию. Совершившееся освобождение задержанных стало наиболее весомым, но далеко не единственным шагом на этом пути. Помимо странной истории с Цемахом, сюда же можно добавить возвращение пять лет отсидевшего в одесском СИЗО россиянина Евгения Мефедова.
В общем, какими бы мотивами ни руководствовались новые украинские власти, в текущий момент у них явно есть интерес в улучшении отношений с Россией. Если ради этого надо кинуть Нидерланды, у которых рассыпается обвинение в катастрофе МН-17 Москвы, то это дело житейское. Что характерно, Киев явно не испытывает ни малейшей благодарности в адрес голландских властей, по существу похоронивших итоги собственного референдума, который выступил против ассоциации ЕС с Украиной.
Да и американцы Гааге, мягко говоря, не помогают. Трамп бурно порадовался одновременному освобождению граждан России и Украины в твиттере, и его откровенно не волнует, что голландцам приходится разгребать все более дурно пахнущее дело.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00РИА Новости
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
Доказательная база нидерландского следствия в виде ссылок на переписку в социальных сетях и так выглядела крайне сомнительно. Теперь же российские журналисты нашли реального человека, которому голландцы приписали соответствующий разговор, и раскопали, что это не более чем сляпанная на коленке фальшивка.
А премьер Малайзии Махатхир Мохамад поучаствовал в ВЭФ и в очередной раз прямо заявил, что его страна — основная жертва произошедшего — не верит официальной версии следствия.
И вот в этой ситуации Украина — казалось, наиболее заинтересованная в обвинении России в катастрофе — просто передает Москве человека, который бы стал для следствия удобнейшим козлом отпущения.
Ничего удивительного, что нидерландские власти испытывают смешанные чувства, мечась между возмущением и растерянностью.
Они оказались в крайне неприятной и непривычной для себя позиции, когда им приходится в одиночку справляться и, соответственно, нести ответственность за крайне грязное дело. Причем обязаны довести его до логического — заранее намеченного — финала, хотя концы с концами сходиться никак не желают, что очевидно мало-мальски внимательному взгляду.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
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Это может показаться мелочью, но, на самом деле, речь об очень серьезном — и дорогостоящем — вопросе: репутации и международном весе Нидерландов.
За последние десятилетия Запад подчинил себе целую систему институтов, в чьи функции входит легитимация и правовое обслуживание его действий, включая самые волюнтаристские и отвратительные, на мировой арене. Нидерланды занимают в этой системе почетное первое место. Потому что задача стоит не только в том, чтобы оправдать, например, бомбардировки Югославии, но и максимально сохранить видимость объективности.
Россия сколько угодно может возмущаться, что судилище в Гааге носит выраженно обвинительный уклон по отношению к сербам, и приводить вопиющий пример Милошевича, ни за что уморенного в тюрьме. Но для мира в целом трибунал по бывшей Югославии выглядит убедительным в своей непредвзятости. Дело не только в том, что это структура ООН, но и в том, что базируется она в стране с репутацией безоговорочного верховенства закона.
С расследованием по МН-17 ситуация еще более прямолинейна. Хотя Объединенная следственная группа формально международная, Нидерланды всегда подчеркивали свое лидерство в ней и ответственность за нее.
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Доподчеркивались.
Гаага обязана (в том числе и для сохранения собственного лица) выдать вердикт, так или иначе обвиняющий в катастрофе Россию. Однако вместо привычного аккуратного и тщательного с правовой точки зрения расследования вырисовывается нагромождение нелепиц, сшитых на грубую нитку и всеми швами наружу. А партнеры, которые должны были помочь, прикрыть и посодействовать, просто ждут формального решения.
Им ничто не помешает использовать итоговый вердикт в публичной риторике, но для минимально посвященных и просто интересующихся вопросом будет понятно, что он не стоит бумаги, на которой написан. Расплата за подобное — репутация Нидерландов, их правоохранительных и судебных органов.
А еще королевству придется заплатить немалой частью собственного политического веса на международной арене. Потому что даже Украина, пустившая по ветру свой потенциал и возможности, раз за разом умудряется выворачивать ситуацию, как удобно ее текущим властям. А Нидерланды, десятилетиями выполняющие функцию правовой длани мирового гегемона, успешно загнали себя в положение беспомощной марионетки, не способной ни на какую самостоятельность.
А большая политика безжалостна и мыслит в логике крупных хищников: раз Нидерланды не смогли отстоять свои интересы в данном вопросе, значит, нет нужды их учитывать и в других.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57Радио
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
6695046622
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MH17. РасследованиеНидерландыРоссияУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Тут хорошо. Человека на свободе, Нидерланды влезли в эту выгребную яму, чтобы услужить американской верхушке. За все надо платить.
9 сентября, 10:37
aamk1925
5600000
Нидерланды требуют? Так у них еще требовалка не выросла. И походу уже не вырастет.
9 сентября, 12:12
Александр В
3441000
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