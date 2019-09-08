Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха

ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство России в Нидерландах не получало от властей Голландии обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимира Цемаха, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

"Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало ", - сказал РИА Новости представитель посольства.

Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.

Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.