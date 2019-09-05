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РИА Новости

Малайзия не видит достаточно оснований для обвинений России по MH17

07:20 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация доклада Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777
Презентация доклада Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777
© РИА Новости / Максим Блинов
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Презентация доклада Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия сомневается, что есть достаточные основания для обвинений в адрес РФ по крушению самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил в интервью РИА Новости премьер Малайзии Махатхир Мохамад.
"Да, мы сомневаемся в этом. Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", - сказал премьер.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Махатхир МохамадMH17. РасследованиеВладимир ПутинМалайзияРоссияУкраинаВ мире
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