Взрыв жилого дома на улице Гурьянова в Москве (1999)

Разбор завалов на месте террористического акта на улице Гурьянова в Москве

В результате теракта 100 человек погибли , 690 получили ранения и пострадали.

Поиски пострадавших и погибших затруднялись из-за пожара, вызванного взрывом, и сильного задымления. Горел склад лакокрасочных материалов, находившийся на первом этаже разрушенного здания.

Жителей домов № 19 и № 17 эвакуировали в гостиницы и общежитие Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), расположенное неподалеку. Многие уехали к своим родственникам.

13 сентября 1999 года был объявлен днем национального траура по погибшим в результате взрывов, происшедших в Буйнакске (Республика Дагестан) 4 сентября 1999 года и в Москве в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года.

Семьям, пострадавшим в результате взрыва, была оказана материальная и психологическая помощь . Тем, кто лишился жилья, правительство Москвы выдало ордера на новые квартиры. Была обеспечена бесплатная перевозка имущества пострадавших по новым адресам.

Пострадавшим жителям из близлежащих домов по улице Гурьянова за счет города отремонтировали и восстановили межквартирные перегородки и двери, остеклили окна

Поэтому версия о террористическом акте стала главной. По результатам экспертизы, проведенной сотрудниками ФСБ РФ, взрыв такой мощности являлся профессионально подготовленным и мог произойти при детонации 300-400 килограмм тротила (или эквивалентного количества какого-либо другого взрывчатого вещества).

Проанализировав остатки взрывчатки, следователи пришли к выводу, что она же использовалась еще в двух взрывах, которые произошли позже – 13 сентября 1999 года был взорван дом на Каширском шоссе в Москве, а 16 сентября этого же года взорвался грузовик, припаркованный возле жилого дома в городе Волгодонске Ростовской области. Состав взрывчатой смеси полностью совпадал в трех терактах , поэтому следователи пришли к выводу, что они были произведены одной и той же бандитской группировкой.

В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. Следствие установило, что непосредственными организаторами терактов являлись граждане иностранных государств Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар, которые впоследствии были ликвидированы спецслужбами РФ на территории Чечни.

Хаттаб и Умар на территории Северокавказских субъектов РФ создали организованную группу , в планы которой входило совершение серии актов терроризма в России. Следствием было установлено, что в первой половине августа 1999 года члены этой группы в поселке Мирный Предгорного района Ставропольского края кустарным способом незаконно изготовили свыше 14 тонн самодельного смесевого взрывчатого вещества, которое упаковали в мешки. В середине августа мешки с взрывчатой смесью привезли на продовольственную базу в Кисловодске, где они до конца месяца хранились в кузове "КамАЗа", арендованного одним из террористов. В начале сентября члены преступной группы перевезли свыше 10 тонн взрывчатой смеси, замаскировав и документально оформив этот груз как сахар, в Москву, а остальную взрывчатку (свыше четырех тонн) под видом картофеля отправили в город Волгодонск Ростовской области. В Москве взрывчатую смесь сначала хранили в складском помещении на Краснодарской улице. 7-8 сентября члены преступной группы развезли взрывчатку по трем адресам – на улицу Гурьянова, на Каширское шоссе и на улицу Борисовские пруды.

Следствием было установлено , что в Москве преступники подготовили взрывы по четырем адресам – на улице Гурьянова, Каширском шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. Взрывы на Борисовских прудах и Краснодарской улице правоохранительным органам удалось предотвратить.

На улицу Гурьянова террористы переправили со склада свыше двух тонн взрывчатого вещества и средства его подрыва, которые сложили в арендованном нежилом помещении на первом этаже дома № 19.

В ночь на 9 сентября они совершили взрыв в этом здании, использовав самодельное взрывное устройство большой мощности.

По информации следствия, к организации терактов в Москве (6 и 13 сентября) и Волгодонске (16 сентября) были причастны Ачимез Гочияев, Хаким Абаев, Денис Сайтаков, братья Заур и Тимур Батчаевы, Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев.

Из всей преступной группы правоохранительным органам удалось задержать лишь Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева. Следствие установило, что они занимались доставкой взрывчатых веществ к местам проведения терактов, а также изготовлением взрывных устройств.

Большинство остальных членов преступной группы, осуществивших взрывы домов в Москве и Волгодонске, были убиты. В Чечне погибли Денис Сайтаков и Заур Батчаев. Его брат Тимур Батчаев был уничтожен на территории Грузии.

Хаким Абаев и Ачимез Гочияев были объявлены в федеральный и международный розыск. В 2004 году в ходе операции, проводимой спецназом в Ингушетии, Хаким Абаев был уничтожен

14 мая 2003 года Кисловодский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника ГАИ Станислава Любичева, с помощью которого террористы летом 1999 года доставили в Москву часть взрывчатки.