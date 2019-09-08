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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов поблагодарил горожан, пришедших на выборы

23:32 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города, пришедших на выборы.
"Я, прежде всего, хотел поблагодарить жителей нашего города за их активное участие в выборной кампании, что они пришли и сделали свой выбор. Хочу порадоваться, что наш город еще раз подтвердил, что он является культурной столицей, открытым городом. Потому что выборы прошли без каких-то явных нарушений – по губернаторским выборам было всего 6 заявлений", - сказал он журналистам.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
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Ранее сообщалось, по данным ЦИК, обработано 1,48% протоколов, самовыдвиженец Беглов набирает 74,46% голосов, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 11,17% голосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") - 12,14%.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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