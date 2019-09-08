Беглов поблагодарил горожан, пришедших на выборы

"Я, прежде всего, хотел поблагодарить жителей нашего города за их активное участие в выборной кампании, что они пришли и сделали свой выбор. Хочу порадоваться, что наш город еще раз подтвердил, что он является культурной столицей, открытым городом. Потому что выборы прошли без каких-то явных нарушений – по губернаторским выборам было всего 6 заявлений", - сказал он журналистам.