Беглов поблагодарил горожан, пришедших на выборы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города, пришедших на выборы.
"Я, прежде всего, хотел поблагодарить жителей нашего города за их активное участие в выборной кампании, что они пришли и сделали свой выбор. Хочу порадоваться, что наш город еще раз подтвердил, что он является культурной столицей, открытым городом. Потому что выборы прошли без каких-то явных нарушений – по губернаторским выборам было всего 6 заявлений", - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, по данным ЦИК, обработано 1,48% протоколов, самовыдвиженец Беглов набирает 74,46% голосов, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 11,17% голосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") - 12,14%.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").