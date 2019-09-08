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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов побеждает на выборах главы Петербурга, показал экзитпол ВЦИОМ

23:28 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наибольшее число голосов на выборах главы Санкт-Петербурга набирает врио губернатора Александр Беглов (56%), свидетельствуют данные exit poll, проведенного Всероссийским центром социологических исследований (ВЦИОМ).
Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набрал 21,4%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 19%, испортили бюллетень 3,6%, свидетельствуют данные исследования.
Представлены результаты exit poll по состоянию на 20.00 по местному времени. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали проголосовавшим анонимно заполнить бланк, в которой они должны были указать кандидата, за которого проголосовали, а также пол и возраст.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВЦИОМАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
Популярные комментарии
У Беглова у Петербурге рейтинг ниже плинтуса. Особенно после не открытия фрунзенского радиуса метро 5 сентября, которое он переносил 2 раза. Но выиграет, несомненно выиграет
8 сентября, 23:55
hhekpacob
1020001
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