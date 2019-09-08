Беглов побеждает на выборах главы Петербурга, показал экзитпол ВЦИОМ

Представлены результаты exit poll по состоянию на 20.00 по местному времени. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали проголосовавшим анонимно заполнить бланк, в которой они должны были указать кандидата, за которого проголосовали, а также пол и возраст.