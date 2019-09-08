Беглов побеждает на выборах главы Петербурга, показал экзитпол ВЦИОМ

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наибольшее число голосов на выборах главы Санкт-Петербурга набирает врио губернатора Александр Беглов (56%), свидетельствуют данные exit poll, проведенного Всероссийским центром социологических исследований (ВЦИОМ).
Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набрал 21,4%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 19%, испортили бюллетень 3,6%, свидетельствуют данные исследования.
Представлены результаты exit poll по состоянию на 20.00 по местному времени. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали проголосовавшим анонимно заполнить бланк, в которой они должны были указать кандидата, за которого проголосовали, а также пол и возраст.