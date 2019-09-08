Кандидат от КПРФ прокомментировал результаты выборов в Липецкой области

Выборы главы администрации Липецкой области проходят в воскресенье. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников. По первым данным ЦИК после обработки 0,11% протоколов, Артамонов набирает 64,53% голосов, Токарев - 17,57% голосов, Ксенофонтова - 6,08%.

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

"Первое - то, что наш прогноз, что борьба будет развертываться между двумя кандидатами, - полностью подтвердился. Я думаю, сейчас результаты, которые будут через несколько часов, предварительные, это подтвердят. Второе: мы усилили свои позиции в регионе - это очевидно. Мы смогли мобилизовать ту часть общества, которая за нас некоторое время назад не голосовала. Это очень хорошо, я считаю", - сказал Токарев.