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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов

22:33 08.09.2019 (обновлено: 22:35 08.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 1,48% протоколов, самовыдвиженец Беглов набирает 74,46% голосов, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 11,17% голосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") - 12,14%.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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