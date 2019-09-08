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РИА Новости
Единый день голосования

В Липецкой области после обработки 0,11% голосов лидирует Артамонов

21:13 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов лидирует на выборах главы региона с 64,53% голосов после обработки 0,11% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,11% протоколов, Артамонов ("Единая Россия") набирает 64,53% голосов, Сергей Токарев (КПРФ) - 17,57% голосов, Лариса Ксенофонтова (СР) - 6,08%.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЛипецкая областьПолитика
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