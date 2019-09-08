В Липецкой области после обработки 0,11% голосов лидирует Артамонов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов лидирует на выборах главы региона с 64,53% голосов после обработки 0,11% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.