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РИА Новости
Единый день голосования

Кувшинников лидирует в Вологодской области после обработки 0,31% протоколов

21:09 08.09.2019 (обновлено: 21:20 08.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников лидирует на выборах главы региона с 73,01% после подсчета 0,31% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,31% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 73,01%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 15,10%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 6,06%, Алексей Рылеев от "Родины" - 2,02%, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс" - 1,07%.
Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 18.00 составила 33,88%. В регионе работали 968 участков для голосования.
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Единый день голосованияВологодская областьПолитика
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