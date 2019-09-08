Кувшинников лидирует в Вологодской области после обработки 0,31% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников лидирует на выборах главы региона с 73,01% после подсчета 0,31% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 0,31% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 73,01%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 15,10%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 6,06%, Алексей Рылеев от "Родины" - 2,02%, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс" - 1,07%.