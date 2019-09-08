В Петербурге после обработки 0,1% протоколов лидирует Беглов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 83,61% голосов после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").