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РИА Новости
Единый день голосования

В Петербурге после обработки 0,1% протоколов лидирует Беглов

20:52 08.09.2019 (обновлено: 20:54 08.09.2019)
10819
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 83,61% голосов после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,1% протоколов, самовыдвиженец Беглов набирает 83,61% голосов, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 11,23% голосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") - 5,16%.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСанкт-ПетербургПолитика
Популярные комментарии
83.6%, это просто уже сюр какой-то
8 сентября, 21:33
ВПВася Печкин
1701100
перестарались чутка с перепугу
8 сентября, 21:49
ilia.harin
1340001
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