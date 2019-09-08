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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Крыму к 18.00 составила почти 30%

20:50 08.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в парламент и местные советы Крыма по состоянию на 18.00 составила 28,28%, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"По состоянию на 18.00 проголосовало 418 782 избирателя, что составляет 28,28%. Это последние цифры количества избирателей, которые мы озвучиваем до получения протоколов", - сказал журналистам Малышев.
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Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В Крыму зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей. При этом, по данным сайта избиркома Крыма, явка на местных выборах в 2014 году по состоянию на 18.00 составляла 45,29%. При этом тогда было зарегистрировано около 1,2 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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