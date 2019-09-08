В горизбирком поступило 105 жалоб на нарушения на выборах в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. В горизбирком поступило 105 сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге, из них всего пять посвящено выборам губернатора, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

"Количество обращений о нарушениях законодательства на выборах остаётся незначительным. Их количество составило всего 105, из них всего пять посвящено выборам губернатора. Остальные либо связаны с муниципальными выборами, либо с недостатками организации работы избирательных комиссий", - сказал он.