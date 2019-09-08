В Раде предложили наказывать за переговоры без санкции властей

КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентсткой фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

"Это моя частная инициатива, я еще не приступил к ее реализации просто из-за нехватки времени. Но это обязательно будет сделано. У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся в очень вредный способ. Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его", - приводит слова Яременко сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) на канале "1+1" в воскресенье.

По его словам, такие визиты в РФ "дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины". "Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, "нюхнуть" газу, это вредно. Цена этого - человеческие жизни. Это надо трактовать только так", - заявил он.

Кроме того, депутат считает, что такие действия следует трактовать как государственную измену, а наказывать за это тюремным заключением. "Сейчас надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны повредить межчеловеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы - это государственная измена. Это должно наказываться", - пояснил Яременко.

В марте премьер РФ Дмитрий Медведев принял главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и сопредседателя этой партии Юрия Бойко, в беседе также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Украинские политики заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Служба безопасности Украины заявила, что проводит проверку визита лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука и Бойко в РФ.

Медведчук и ранее неоднократно ездил в Россию на переговоры по транзиту и цене на газ, а также освобождению удерживаемых лиц. Он подчеркивал, что его визиты носят частный характер и власти Украины не давали ему полномочий. Российский политолог Алексей Чеснаков ранее заявил, что большую роль в одновременном освобождении осужденных и задержанных лиц на Украине и в России сыграл Медведчук.