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РИА Новости

Авиакомпания "Россия" опровергла данные о возгорании самолета в Шереметьево

20:21 08.09.2019 (обновлено: 04:46 09.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" опровергает информацию о возгорании самолёта в аэропорту Шереметьево, произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива, заявил РИА Новости представитель компании.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Шереметьево у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель, пассажиров и экипаж, которые должны были лететь во Владивосток, эвакуировали.
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"Авиакомпания опровергает информацию о возгорании самолета в аэропорту Шереметьево. Во время подготовки самолета к вылету из Шереметьево на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива", - сказал представитель компании.
Он отметил, что на данный момент технические службы авиакомпании проводят расследование для выяснения причины произошедшего.
Для сокращения возможной задержки вылета рейса авиакомпания приняла решение о предоставлении резервного самолета. Рейс будет выполнен после 21.30 мск.
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1116287
Обсудить 7
авиакомпания РоссияШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
посмотрел бы на вас , нехаев , когда бы вы сидели перед стартом в этом самолёте и рассуждали о холодном пуске
9 сентября, 01:16
Strocko Strocki
1500000
А дым откуда ? Кто то курил ?
8 сентября, 20:58
Губернатор о.Борнео
800006
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