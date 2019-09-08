Авиакомпания "Россия" опровергла данные о возгорании самолета в Шереметьево

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" опровергает информацию о возгорании самолёта в аэропорту Шереметьево, произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива, заявил РИА Новости представитель компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Шереметьево у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель, пассажиров и экипаж, которые должны были лететь во Владивосток, эвакуировали.

"Авиакомпания опровергает информацию о возгорании самолета в аэропорту Шереметьево. Во время подготовки самолета к вылету из Шереметьево на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива", - сказал представитель компании.

Он отметил, что на данный момент технические службы авиакомпании проводят расследование для выяснения причины произошедшего.