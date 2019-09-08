В Астраханской области Бабушкин лидирует после обработки 0,17% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин лидирует на выборах главы региона с 60,91% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,17% протоколов, самовыдвиженец Бабушкин набирает 60,91% голосов, Тимофей Щербаков (ЛДПР) - 16,36% голосов, Николай Арефьев (КПРФ) - 11,92%.
В выборах принимают участие четыре кандидата - Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР), а также временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвижение), назначенный на эту должность в июне текущего года.