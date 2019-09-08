Явка на выборах губернатора Петербурга на 18.00 составила 23,69%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 18.00 мск составила 23,69%, сообщила журналистам зампредседателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова.
"Количество избирателей, принявших участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, на 18 часов в процентном соотношении составило 23,69%", - сказала она.
В 2014 явка на 18 часов составляла 25,76% с учётом досрочного голосования.
По данным горизбиркома, в 08.00 мск в Петербурге открылись 1944 участка для голосования. Для проведения голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга также образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, 15 – на территории Псковской области. Также проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга можно на 30 цифровых участках в Москве.