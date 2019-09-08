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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Петербурга на 18.00 составила 23,69%

19:27 08.09.2019 (обновлено: 19:31 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Единый день голосования в регионах России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 18.00 мск составила 23,69%, сообщила журналистам зампредседателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова.
"Количество избирателей, принявших участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, на 18 часов в процентном соотношении составило 23,69%", - сказала она.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
Вчера, 19:23Единый день голосования
ЦИК сообщил о применении депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге
В 2014 явка на 18 часов составляла 25,76% с учётом досрочного голосования.
По данным горизбиркома, в 08.00 мск в Петербурге открылись 1944 участка для голосования. Для проведения голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга также образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, 15 – на территории Псковской области. Также проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга можно на 30 цифровых участках в Москве.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСанкт-ПетербургПолитика
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