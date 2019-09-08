ЦИК сообщил о применении депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключает, что могут появиться основания о лишении неприкосновенности депутата Госдумы Михаила Романова ("Единая Россия") в связи с противозаконным применением им админресурса на выборах в Петербурге.

"Противозаконно применение административного ресурса со стороны депутата. Надо очень тщательно разобраться с ситуацией и полиции, партии "Единая Россия", и по линии правоохранительных органов, может, будут основания о лишении депутатской неприкосновенности за столь неблаговидные действия", - сказала она в информцентре ЦИК.

В свою очередь глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко рассказал, что на выборах муниципальных образований идёт борьба за депутатские мандаты и каждый преследует по политической линии свои интересы, отстаивает свои позиции, в том числе и депутат Госдумы Михаил Романов.