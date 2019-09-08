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РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК сообщил о применении депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге

19:23 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключает, что могут появиться основания о лишении неприкосновенности депутата Госдумы Михаила Романова ("Единая Россия") в связи с противозаконным применением им админресурса на выборах в Петербурге.
"Противозаконно применение административного ресурса со стороны депутата. Надо очень тщательно разобраться с ситуацией и полиции, партии "Единая Россия", и по линии правоохранительных органов, может, будут основания о лишении депутатской неприкосновенности за столь неблаговидные действия", - сказала она в информцентре ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 18:42Единый день голосования
ЦИК уличил "Голос" в публикации нарушений с прошлых выборов
В свою очередь глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко рассказал, что на выборах муниципальных образований идёт борьба за депутатские мандаты и каждый преследует по политической линии свои интересы, отстаивает свои позиции, в том числе и депутат Госдумы Михаил Романов.
"Я с ним разговаривал по телефону, он получил соответствующие замечания со стороны высшего руководства партии "Единая Россия" и со стороны администрации", - отметил Миненко.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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