ЦИК сообщил о применении депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключает, что могут появиться основания о лишении неприкосновенности депутата Госдумы Михаила Романова ("Единая Россия") в связи с противозаконным применением им админресурса на выборах в Петербурге.
"Противозаконно применение административного ресурса со стороны депутата. Надо очень тщательно разобраться с ситуацией и полиции, партии "Единая Россия", и по линии правоохранительных органов, может, будут основания о лишении депутатской неприкосновенности за столь неблаговидные действия", - сказала она в информцентре ЦИК.
В свою очередь глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко рассказал, что на выборах муниципальных образований идёт борьба за депутатские мандаты и каждый преследует по политической линии свои интересы, отстаивает свои позиции, в том числе и депутат Госдумы Михаил Романов.
"Я с ним разговаривал по телефону, он получил соответствующие замечания со стороны высшего руководства партии "Единая Россия" и со стороны администрации", - отметил Миненко.