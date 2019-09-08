В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

"Решения по 14 членам УИК вынесены, все они отстранены от работы в комиссиях", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.

По информации пресс-службы, основные причины для обращения в суд: административные ответчики проводили фото- и видеосъемку у мест выдачи бюллетеней, пытались проводить агитацию, брали интервью у избирателей на территории избирательного участка, заглядывали в кабинки для голосования, устанавливали баннеры с портретами кандидатов недалеко от участков.