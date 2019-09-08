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РИА Новости
Единый день голосования

В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения

19:18 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Единый день голосования в регионах России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Решения по 14 членам УИК вынесены, все они отстранены от работы в комиссиях", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
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По информации пресс-службы, основные причины для обращения в суд: административные ответчики проводили фото- и видеосъемку у мест выдачи бюллетеней, пытались проводить агитацию, брали интервью у избирателей на территории избирательного участка, заглядывали в кабинки для голосования, устанавливали баннеры с портретами кандидатов недалеко от участков.
Слушания ещё по 10 административным исковым заявлениям с похожими претензиями в суде продолжаются.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСанкт-ПетербургПолитика
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