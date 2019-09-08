В Крыму ответили на протест Украины из-за выборов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Крымские парламентарии прокомментировали протест украинского МИД из-за выборов на полуострове в единый день голосования.

В воскресенье крымчане выбирают членов Госсовета, а севастопольцы — членов Заксобрания. Кроме того, жители полуострова проголосуют за членов городских и сельских советов.

Украинский МИД отказался признавать результаты выборов, назвав их "юридически ничтожными".

"Пустое сотрясание воздуха"

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара назвал заявление украинского МИД "пустым сотрясанием воздуха" и "имитацией бурной деятельности". По его словам, другой реакции от Киева на полуострове и не ожидали.

"Что там думают на Украине относительно этого, нас не касается", — заявил он в комментарии RT

Ганжара напомнил, что сегодня в Крыму происходит формирование второго созыва органов местного самоуправления и республиканской власти, а также крымского парламента.

"Мы, конечно, понимаем, что все органы, которые работали на протяжении пяти лет и которые будут избраны, будут иметь абсолютно законные полномочия с точки зрения российского законодательства", — подчеркнул он.

"Лучше промолчать"

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что высказывания Киева по поводу выборов на полуострове никак не отражаются на их легитимности.

"Самое главное, что крымчане сами признают эти выборы, идут на участки и голосуют. Позиция Украины для нас совершенно не нова. От нее нам не становится хуже, а самой Украине не становится лучше. Чем дольше они будут повторять эту мантру, тем сложнее будет ситуация для самой Украины", — приводит слова сенатора РИА Новости Крым

Цеков заметил, что состояние украинской экономики во многом зависит от взаимоотношений с Москвой. Именно поэтому в данной ситуации для Киева лучше было "как минимум промолчать", считает парламентарий.

"Поражает глупостью"

По мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, протест Украины из-за выборов на полуострове вызывает удивление и "поражает своей глупостью".

"На Украине происходят удивительные вещи. С одной стороны, они ищут диалога с президентом России для решения гуманитарных вопросов, с другой — делают бездумные заявления", — сказал Фикс РИА Новости.

Как считает собеседник агентства, в украинском МИД работают люди, которые совсем не разбираются в том, что происходит в мире.

"Их профессиональный уровень равен уровню плинтуса, поэтому не нужно обращать внимание", — заключил он.

"Их проблемы"

По словам главы крымского избиркома Михаила Малышева, протесты украинских дипломатов по поводу выборов не волнуют жителей полуострова.

"Это обычная реакция, чтобы напомнить о себе. Самое главное, чтобы эти выборы были признаны в нашей стране. Для нас — это главное и определяющее. А мнение МИД Украины — это их проблемы", — отметил он.

Малышев добавил, у него нет никаких опасений насчет возможных угроз украинской стороны.