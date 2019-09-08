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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму ответили на протест Украины из-за выборов

17:59 08.09.2019 (обновлено: 19:29 08.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБухта города Балаклавы в Крыму
Бухта города Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Крымские парламентарии прокомментировали протест украинского МИД из-за выборов на полуострове в единый день голосования.
В воскресенье крымчане выбирают членов Госсовета, а севастопольцы — членов Заксобрания. Кроме того, жители полуострова проголосуют за членов городских и сельских советов.
Украинский МИД отказался признавать результаты выборов, назвав их "юридически ничтожными".
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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"Пустое сотрясание воздуха"

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара назвал заявление украинского МИД "пустым сотрясанием воздуха" и "имитацией бурной деятельности". По его словам, другой реакции от Киева на полуострове и не ожидали.
"Что там думают на Украине относительно этого, нас не касается", — заявил он в комментарии RT.
Ганжара напомнил, что сегодня в Крыму происходит формирование второго созыва органов местного самоуправления и республиканской власти, а также крымского парламента.
"Мы, конечно, понимаем, что все органы, которые работали на протяжении пяти лет и которые будут избраны, будут иметь абсолютно законные полномочия с точки зрения российского законодательства", — подчеркнул он.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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"Лучше промолчать"

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что высказывания Киева по поводу выборов на полуострове никак не отражаются на их легитимности.
"Самое главное, что крымчане сами признают эти выборы, идут на участки и голосуют. Позиция Украины для нас совершенно не нова. От нее нам не становится хуже, а самой Украине не становится лучше. Чем дольше они будут повторять эту мантру, тем сложнее будет ситуация для самой Украины", — приводит слова сенатора РИА Новости Крым.
Цеков заметил, что состояние украинской экономики во многом зависит от взаимоотношений с Москвой. Именно поэтому в данной ситуации для Киева лучше было "как минимум промолчать", считает парламентарий.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин голосует на выборах губернатора Сахалинской области в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер с семьей голосует на выборах губернатора в единый день голосования на избирательном участке в Челябинске
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин голосует на выборах в Московскую городскую Думу
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве в день выборов в Московскую городскую Думу
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

"Поражает глупостью"

По мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, протест Украины из-за выборов на полуострове вызывает удивление и "поражает своей глупостью".
"На Украине происходят удивительные вещи. С одной стороны, они ищут диалога с президентом России для решения гуманитарных вопросов, с другой — делают бездумные заявления", — сказал Фикс РИА Новости.
Как считает собеседник агентства, в украинском МИД работают люди, которые совсем не разбираются в том, что происходит в мире.
"Их профессиональный уровень равен уровню плинтуса, поэтому не нужно обращать внимание", — заключил он.

"Их проблемы"

По словам главы крымского избиркома Михаила Малышева, протесты украинских дипломатов по поводу выборов не волнуют жителей полуострова.

"Это обычная реакция, чтобы напомнить о себе. Самое главное, чтобы эти выборы были признаны в нашей стране. Для нас — это главное и определяющее. А мнение МИД Украины — это их проблемы", — отметил он.

Малышев добавил, у него нет никаких опасений насчет возможных угроз украинской стороны.
"Все возможные дела, которые они могли возбудить, они уже возбудили. Опасений никаких нет и не было", — сказал он.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияМихаил МалышевЕфим ФиксГосударственный совет КрымаСовет Федерации РФКрымРоссияУкраинаВ миреПолитика
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