Жириновский пожаловался ЦИК Башкирии на порчу агитматериалов кандидата ЛДПР

Жириновский на выборах в единый день голосования

Жириновский на выборах в единый день голосования

УФА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался ЦИК Башкирии на порчу агитационных материалов кандидата на пост главы республики от партии, сообщил журналистам зампред республиканского центризбиркома Марат Гадилов.

"Жириновский сообщил о том, что агитационные материалы (Ивана) Сухарева в Уфе и в одном из районов республики срывали неизвестные лица. Были приложены фотографии, как на столбе висят разорванные материалы. Материалы по факту уничтожения агитационных материалов мы направили в полицию", - сообщил журналистам Гадилов.

По его словам, глава ЛДПР также перенаправил в избирком жалобы, найденные в социальных сетях, в которых говорилось, что организаторы выборов в Уфе принуждают голосовать студентов УГАТУ и работников предприятия "Гидравлика".

"Территориальные комиссии проверили эти сообщения, но подтверждения не нашли", - сказал Гадилов.

Он сообщил, что в ЦИК Башкирии также поступила информация о вбросе избирательных бюллетеней. "У нас есть информация, что на одном из избирательных участков было допущено серьезное нарушение избирательного законодательства. Но это всего лишь предположение, это из сообщений в соцсети, мы проверяем", - пояснил Гадилов журналистам.