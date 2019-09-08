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РИА Новости
Единый день голосования

Калиматов назначил сенатором от Ингушетии главу районного Совета депутатов

17:20 08.09.2019 (обновлено: 17:28 08.09.2019)
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© Фото : Сунежский районный совет депутатовМухарбек Барахоев
Мухарбек Барахоев
© Фото : Сунежский районный совет депутатов
Мухарбек Барахоев . Архивное фото
МАГАС, 8 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил представителем региона в Совете Федерации Мухарбека Барахоева, который до последнего времени возглавлял Сунженский районный совет депутатов, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова сенатором от республики назначен Мухарбек Барахоев", - сказал собеседник агентства.
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
2 сентября, 14:00РИА Новости
Махмуд-Али Калиматов: абсолютно не приемлю правовой нигилизм
Ранее сообщалось, что депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье большинством голосов избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.
Подробнее о биографии Махмуд-Али Калиматова читайте в справке РИА Новости>>
На этом посту 48-летний Барахоев сменил Мусу Чилиева, который был назначен представителем от исполнительного органа государственной власти Ингушетии в Совете Федерации в сентябре 2018 года.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Вчера, 13:45РИА Новости
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Единый день голосованияМухарбек МарахоевМахмуд-Али КалиматовИнгушетияПолитика
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