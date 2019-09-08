Калиматов назначил сенатором от Ингушетии главу районного Совета депутатов

МАГАС, 8 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил представителем региона в Совете Федерации Мухарбека Барахоева, который до последнего времени возглавлял Сунженский районный совет депутатов, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

"Указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова сенатором от республики назначен Мухарбек Барахоев", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье большинством голосов избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.

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