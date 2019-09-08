Глава Ингушетии Калиматов принял отставку премьер-министра

МАГАС, 8 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку премьер-министра правительства региона Зялимхана Евлоева, который написал соответствующее заявление в конце августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики. В этот же день он вступил в должность.
"Калиматов в воскресенье подписал указ об отставке Евлоева, который написал заявление об уходе с поста по собственному желанию в конце августа. Теперь, согласно закону, все министры республиканского правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности", - сказал собеседник агентства.
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