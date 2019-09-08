Глава Ингушетии Калиматов принял отставку премьер-министра

"Калиматов в воскресенье подписал указ об отставке Евлоева, который написал заявление об уходе с поста по собственному желанию в конце августа. Теперь, согласно закону, все министры республиканского правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности", - сказал собеседник агентства.