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РИА Новости
Единый день голосования

В Петербургский горизбирком поступило около 75 жалоб на нарушения

16:52 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Единый день голосования в регионах России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Порядка 75 жалоб на нарушения закона на выборах в Петербурге поступило в горизбирком, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.
"Поступило 75 обращений о нарушениях закона", - сказал он.
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По словам Зацепы, в это число вошли "не только жалобы, но и так называемые обращения о нарушениях закона, в том числе и не посягающих на избирательные права".
Он уточнил, что в горизбирком поступают жалобы, подлежащие рассмотрению в территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований.
По данным горизбиркома, в 08.00 мск в Петербурге открылись 1944 участка для голосования. Для проведения голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга также образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, 15 – на территории Псковской области. Также проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга можно на 30 цифровых участках в Москве.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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