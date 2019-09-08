В Петербургский горизбирком поступило около 75 жалоб на нарушения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Порядка 75 жалоб на нарушения закона на выборах в Петербурге поступило в горизбирком, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.
"Поступило 75 обращений о нарушениях закона", - сказал он.
По словам Зацепы, в это число вошли "не только жалобы, но и так называемые обращения о нарушениях закона, в том числе и не посягающих на избирательные права".
Он уточнил, что в горизбирком поступают жалобы, подлежащие рассмотрению в территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований.
По данным горизбиркома, в 08.00 мск в Петербурге открылись 1944 участка для голосования. Для проведения голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга также образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, 15 – на территории Псковской области. Также проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга можно на 30 цифровых участках в Москве.