Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:23Z
https://ria.ru/20190908/1558453262.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155844/72/1558447256_0:133:3170:1916_1036x0_80_0_0_908a85cf8e0ae741da9fa73f7ee6b3c5.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Петербурга на 15.00 составила более 16%

16:23 08.09.2019
3752
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Санкт-Петербург
Единый день голосования в регионах России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России. Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 15.00 мск составила 16,26%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"Количество избирателей, принявших участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, на 15 часов составило 615 тысяч 856 человек. Процент избирателей, принявших участие в выборах от общего числа - 16,26%", - сказал он.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Показатель явки в 2014 году на 15 часов составлял 19,76% с учётом результатов досрочного голосования.
По данным горизбиркома, в 08.00 мск в Петербурге открылись 1944 участка для голосования. Для проведения голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга также образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, 15 – на территории Псковской области. Также проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга можно на 30 цифровых участках в Москве.
На выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2014 году на 12.00 явка избирателей составляла 12,85% с учетом досрочного голосования.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
160109
Обсудить 0
Единый день голосованияСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12.00 составила 6,61%
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Петербурга на 18.00 составила 23,69%
Лента
новостей
Единый день голосования в регионах России. Санкт-Петербург
На выборах губернатора Петербурга к 10 утра проголосовали 1,86% избирателей
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Выборы глав регионов России
Выборы глав регионов России
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов набирает почти 65% на выборах губернатора Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов набирает 64,86% голосов на выборах главы Петербурга
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Единый день голосования в регионах России
В Петербурге после обработки 0,1% протоколов лидирует Беглов
Единый день голосования в регионах России
Венедиктов попросил аннулировать итоги голосования на двух урнах в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния