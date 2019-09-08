Явка на выборах губернатора Петербурга на 15.00 составила более 16%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 15.00 мск составила 16,26%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

"Количество избирателей, принявших участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, на 15 часов составило 615 тысяч 856 человек. Процент избирателей, принявших участие в выборах от общего числа - 16,26%", - сказал он.

Показатель явки в 2014 году на 15 часов составлял 19,76% с учётом результатов досрочного голосования.

По данным горизбиркома, в 08.00 мск в Петербурге открылись 1944 участка для голосования. Для проведения голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга также образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, 15 – на территории Псковской области. Также проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга можно на 30 цифровых участках в Москве.