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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на электронных участках на выборах в Мосгордуму к 15.00 составила 75%

15:16 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 15.00 составила 75%, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
"Явка на 15 э-голосования - 75%",- написал Венедиктов.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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