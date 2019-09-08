Явка на выборах в Волгоградской области к 15.00 составила 26,13%

ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Волгоградской области на выборах губернатора и депутатов регионального парламента на 15.00 (14.00 мск) составила 26,13%, сообщила журналистам заместитель председателя Волгоградской областной избирательной комиссии Юлия Чернышкова.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, а также выборы в 518 органов местного самоуправления – глав сельских поселений и депутатов районных дум. В регионе работают 1494 избирательных участков. Всего избирателей более 1,8 миллиона человек.

"На 15 часов явка на выборах… составила 26,13%... Лидеры явки – Алексеевский, Жирновский, Кумылженский районы ", - сообщила Чернышкова.