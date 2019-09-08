В Хабаровском крае после обработки 0,28% протоколов лидирует Пиляев

На втором месте идёт кандидат от КПРФ Николай Платошкин - 16,13%, третье место разделяют Виктория Цыганова от "Единой России" и Татьяна Ярославцева "Справедливая Россия" с 12,90% каждая.

"Выборы закончились. В целом можно сказать, что все прошло в штатном режиме. Жалоб, которые повлияли бы на ход выборов, не было", - сказал представитель регионального избиркома в режиме видеоконференции в информцентре ЦИК, отвечая на вопрос о ходе голосования на довыборах в Госдуму.