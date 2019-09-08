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РИА Новости
Единый день голосования

В Хабаровском крае после обработки 0,28% протоколов лидирует Пиляев

14:40 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае после обработки 0,28% протоколов, он получил 22,58% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК.
На втором месте идёт кандидат от КПРФ Николай Платошкин - 16,13%, третье место разделяют Виктория Цыганова от "Единой России" и Татьяна Ярославцева "Справедливая Россия" с 12,90% каждая.
Как сообщил представитель избиркома Хабаровского края, довыборы в Госдуму в регионе прошли в штатном режиме.
"Выборы закончились. В целом можно сказать, что все прошло в штатном режиме. Жалоб, которые повлияли бы на ход выборов, не было", - сказал представитель регионального избиркома в режиме видеоконференции в информцентре ЦИК, отвечая на вопрос о ходе голосования на довыборах в Госдуму.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРоссияХабаровский крайПолитика
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