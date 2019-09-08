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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Курганской области к 15.00 приблизилась к 30%

14:28 08.09.2019 (обновлено: 14:41 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке в единый день голосования
Избиратели на избирательном участке в единый день голосования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избиратели на избирательном участке в единый день голосования
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Курганской области к 15.00 (13.00 мск) составила 29,95%, сообщает облизбирком.
В воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора, депутатов курганской городской и варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.
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"На 15.00 (13.00 мск) в Курганской области проголосовало 29,95% избирателей на 968 избирательных участках", - говорится в сообщении.
Как сообщает облизбирком, на выборах губернатора Курганской области в сентябре 2014 года по данным на 15.00 местного времени проголосовали 28,47% избирателей.
По словам председателя облизбиркома Валерия Самокрутова, на выборы в регионе завились около 3 тысяч наблюдателей. "От кандидатов на должность губернатора Курганской области сегодня на избирательных участках присутствуют 972 наблюдателя, от политических партий, выдвинувших кандидатов, – 186, от субъектов общественного контроля, Общественной палаты - 733. На открытии избирательных участков присутствовал 1891 наблюдатель, также работают наблюдатели на выборах в органы местного самоуправления", - цитируются в сообщении слова Самокрутова.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияКурганская областьПолитика
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