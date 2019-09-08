Явка на выборах в Курганской области к 15.00 приблизилась к 30%

Избиратели на избирательном участке в единый день голосования

Избиратели на избирательном участке в единый день голосования

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Курганской области к 15.00 (13.00 мск) составила 29,95%, сообщает облизбирком.

В воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора, депутатов курганской городской и варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.

"На 15.00 (13.00 мск) в Курганской области проголосовало 29,95% избирателей на 968 избирательных участках", - говорится в сообщении.

Как сообщает облизбирком, на выборах губернатора Курганской области в сентябре 2014 года по данным на 15.00 местного времени проголосовали 28,47% избирателей.