Явка на выборах в Курганской области к 15.00 приблизилась к 30%

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Курганской области к 15.00 (13.00 мск) составила 29,95%, сообщает облизбирком.
В воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора, депутатов курганской городской и варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
"На 15.00 (13.00 мск) в Курганской области проголосовало 29,95% избирателей на 968 избирательных участках", - говорится в сообщении.
Как сообщает облизбирком, на выборах губернатора Курганской области в сентябре 2014 года по данным на 15.00 местного времени проголосовали 28,47% избирателей.
По словам председателя облизбиркома Валерия Самокрутова, на выборы в регионе завились около 3 тысяч наблюдателей. "От кандидатов на должность губернатора Курганской области сегодня на избирательных участках присутствуют 972 наблюдателя, от политических партий, выдвинувших кандидатов, – 186, от субъектов общественного контроля, Общественной палаты - 733. На открытии избирательных участков присутствовал 1891 наблюдатель, также работают наблюдатели на выборах в органы местного самоуправления", - цитируются в сообщении слова Самокрутова.