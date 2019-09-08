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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Петербурга на 12.00 составила 6,61%

13:21 08.09.2019 (обновлено: 14:00 08.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Единый день голосования в регионах России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 12.00 мск составила 6,61%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"Количество избирателей, принявших участие в выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга, на 12 часов составило 249 тысяч 830 человека. Процент избирателей, принявших участие в выборах от общего числа, 6,61%", - сказал он.
По его словам, выборы проходят в штатном режиме, существенных нарушений на данный момент нет.
"Все сообщения с избирательных участков в случае нестандартных ситуаций рассматриваются комиссией. К счастью, в подавляющем большинстве информация о нарушениях не подтверждается… В частности, было несколько сообщений о незаконном участии в выборах военнослужащих. На самом деле,  на участок приходили военные, проходящие службу. По закону они имеют право голосовать. То, что военнослужащие ходят на выборы коллективно, это не является нарушением", - рассказал Кузьмин.
Указатель к избирательному участку в Москве
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По его словам, также в соцсетях появилась информация о якобы вбросе бюллетеней. "Проверкой установлено, что это видео снято в 2016 году в Нижнем Новгороде. Также еще одно видео появилось о вбросе бюллетеней. Также мы видим, что это не Санкт-Петербург, это не настоящее время. То есть это откровенный фейк", - рассказал он.
По данным горизбиркома, в 08.00 мск в Петербурге открылись 1944 участка для голосования. Для проведения голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга также образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, 15 – на территории Псковской области. Также проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга можно на 30 цифровых участках в Москве.
На выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2014 году на 12.00 явка избирателей составляла 12,85% с учетом досрочного голосования.
На пост губернатора Санкт-Петербурга претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Также в единый день голосования в Петербурге проходят выборы депутатов муниципальных советов. -0-
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