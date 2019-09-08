На выборах губернатора Петербурга к 10 утра проголосовали 1,86% избирателей

Единый день голосования в регионах России. Санкт-Петербург

Единый день голосования в регионах России. Санкт-Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга к 10 утра составила 1,86%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

"Количество избирателей, принявших участие в выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга, 70 тысяч 274 человека. Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа - 1,86%", - сказал он.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города. На пост претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").