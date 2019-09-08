Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T11:30Z
https://ria.ru/20190908/1558444609.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/40/1558444091_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_97ef39eebe62c963e6bad48266a10a82.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

На выборах губернатора Петербурга к 10 утра проголосовали 1,86% избирателей

11:30 08.09.2019
2107
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Санкт-Петербург
Единый день голосования в регионах России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России. Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга к 10 утра составила 1,86%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"Количество избирателей, принявших участие в выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга, 70 тысяч 274 человека. Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа - 1,86%", - сказал он.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города. На пост претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Также 8 сентября в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
220003
Обсудить 0
Единый день голосованияСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12.00 составила 6,61%
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Единый день голосования в регионах России. Санкт-Петербург
Явка на выборах губернатора Петербурга на 15.00 составила более 16%
Лента
новостей
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Петербурга на 18.00 составила 23,69%
Офисный работник
Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в российских регионах
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Единый день голосования в регионах России
В Петербурге после обработки 0,1% протоколов лидирует Беглов
Выборы глав регионов России
Выборы глав регионов России
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Явка на электронных участках на выборах в Мосгордуму к 10.00 составила 34%
Единый день голосования в регионах России
В Петербургский горизбирком поступило около 75 жалоб на нарушения
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Явка на выборах в Мосгордуму на 11.00 составила 1,36%
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Мосгоризбирком зафиксировал явку в 2% на выборах в МГД на 10.00 мск
Единый день голосования в регионах России
Голосование на выборах губернатора Сахалина завершилось
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
Лента новостейМолния