Беглов проголосовал на выборах в Петербурге

Единый день голосования в регионах России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал в единый день голосования в воскресенье, в Петербурге проходят выборы главы города и депутатов муниципальных советов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал в 9 утра на избирательном участке 153 в средней школе номер 12", - сказала собеседница агентства.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города. На пост претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").