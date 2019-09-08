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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов проголосовал на выборах в Петербурге

10:20 08.09.2019 (обновлено: 13:26 08.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал в единый день голосования в воскресенье, в Петербурге проходят выборы главы города и депутатов муниципальных советов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.
"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал в 9 утра на избирательном участке 153 в средней школе номер 12", - сказала собеседница агентства.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города. На пост претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Также 8 сентября в Петербурге проходят выборы депутатов муниципальных советов.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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